Американцы в I полугодии взяли под залог жилья максимальное число кредитов с 2008 года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года граждане США взяли рекордное с финансового кризиса 2008 года количество кредитов под залог собственной жилой недвижимости на фоне роста цен на дома, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компании CoreLogic.

По этим данным, в январе-июне американцы оформили свыше 333 тысяч таких кредитов на общую сумму около $23,6 млрд.

Кредит под залог жилой недвижимости (home-equity loan) позволяет получить единовременно крупную сумму денег под фиксированный процент. Средняя ставка по таким кредитам по состоянию на 9 октября составляла 8,36%, по данным Bankrate.

Также в первом полугодии американские домовладельцы открыли 671 тысячу кредитных линий с залогом в виде недвижимости (HELOC) на $105 млрд, однако этот показатель снизился в годовом выражении. В отличие от кредита, кредитная линия позволяет получить доступ к средствам в пределах лимита в течение определенного времени, до 10 лет, после чего наступает период выплаты.

Владельцы домов используют их как залог для получения средств на оплату крупных расходов - например, ремонта - или для погашения другой задолженности с более высокими процентами, отмечает MarketWatch.

При этом американцы в целом избегают рефинансирования имеющейся ипотеки, поскольку в последние два года ставки по ней значительно выросли и составили 6,36% в среднем за неделю по 4 октября, по данным Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Между тем 9 из 10 домовладельцев в Штатах платят по своим ипотечным кредитам меньше 6% годовых.