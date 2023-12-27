Половина экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году приходится на Китай

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году составляет 50%, на Индию приходится 40%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"(ВГТРК) в среду.

"Основными партнерами в текущей ситуации стали КНР, доля которой выросла примерно до 45-50%, и, безусловно, Индия. Раньше в Индию практически не было поставок, за два года общая доля поставок в Индию составила около 40%", - сказал Новак.

Он отметил, что доля поставок в Европу сократилась примерно в 10 раз.

"Если раньше в Европу поставлялось порядка 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - сказал вице-премьер.