Что случилось этой ночью: среда, 27 декабря

Брюссель может выделить Киеву 20 млрд Евро, встреча Пашиняна и Алиева в Петербурге, Китай стал главным импортером российской нефти

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму 20 млрд евро. Предполагается, что средства займет на европейских рынках капитала Еврокомиссия - под гарантии бюджету ЕС со стороны государств-членов, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Эта модель финансирования "набрала популярность как наиболее практичный способ оказания поддержки" на тот случай, если Венгрия откажется снять вето с выделения Киеву 50 млрд евро в течение четырех лет.

- Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили в Санкт-Петербурге мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы помочь Еревану и Баку с мирным договором.

- Половина экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году приходится на Китай. По словам вице-премьера Александра Новака, доля поставок в Европу сократилась примерно в десять раз.

- "Газпром" в 2024 г. увеличит расходы на газификацию на 14% - до 270 млрд рублей. Председатель правления компании Алексей Миллер также сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным об удвоении поставок в Узбекистан на фоне сильных холодов в Центральной Азии.

- Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили в телефонном разговоре освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа. В Белом доме прошли переговоры госсекретаря Энтони Блинкена, советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера, посвященные снижению интенсивности военной операции в палестинском анклаве.

- В отдельных регионах РФ усилят санконтроль из-за роста заболеваемости ОРВИ в КНР. В настоящее время во всех пунктах пропуска через российскую госграницу, в том числе с Китаем, используется автоматизированная информационная система "Периметр", чтобы не допустить завоз и распространение опасных инфекционных болезней, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.