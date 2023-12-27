Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Казахстан снизил суточную добычу нефти из-за погодных условий на КТК

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане суточная добыча нефти упала на 3,6% - до 254 тыс. тонн, говорится в сводке ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса страны при Минэнерго республики.

По данным центра, суточная добыча на месторождении Тенгиз упала на 5,4%, до 78,6 тыс. тонн.

В материалах центра отмечается, что падение добычи связано с "приостановлением налива на танкеры КТК-Новороссийск из-за погодных условий".

Казахстан нефть КТК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Косметический концерн Avon передумал продавать российский бизнес

Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне

Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне

Половина экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году приходится на Китай

"Газпром" в 2024 г. увеличит расходы на газификацию на 14% - до 270 млрд рублей

"Газпром" в 2024 г. увеличит расходы на газификацию на 14% - до 270 млрд рублей

"Газпром" по просьбе Ташкента удвоил поставки в Узбекистан

Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 24 млн т в 2024 году

Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 24 млн т в 2024 году

Сбербанк изменит условия льготной ипотеки

Сбербанк изменит условия льготной ипотеки

ЦБ планирует включить в список отчитывающихся экспортеров компании с выручкой от $1 млрд

РФ выполнила программу государственных заимствований на 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });