Казахстан снизил суточную добычу нефти из-за погодных условий на КТК
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане суточная добыча нефти упала на 3,6% - до 254 тыс. тонн, говорится в сводке ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса страны при Минэнерго республики.
По данным центра, суточная добыча на месторождении Тенгиз упала на 5,4%, до 78,6 тыс. тонн.
В материалах центра отмечается, что падение добычи связано с "приостановлением налива на танкеры КТК-Новороссийск из-за погодных условий".