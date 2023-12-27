Приморье из-за наводнения в 2023 году сократило сбор сои и кукурузы на 28%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители Приморского края в 2023 году собрали 840 тыс. тонн сои, кукурузы и риса, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что в 2022 году край произвел 1,16 млн тонн зерновых и сои, в том числе 539 тыс. тонн кукурузы и 522 тыс. тонн сои. Таким образом, производство в этом году сократилось на 27,6%.

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, из-за наводнения недобор по сое и кукурузе составил в этом году около 280 тыс. тонн.

"Валовый сбор зерновых составил 470 тыс. тонн, в том числе риса – 27,6 тыс. тонн, масличных культур намолочено 370 тыс. тонн", - сказал Бронц, которого цитирует пресс-служба.

Министр также отметил, что на сегодняшний день площадь пашни в Приморье составляет более 730 тыс. гектаров, в течение пяти лет планируется ввести до 120 тысяч га.

Сообщалось, что площадь пострадавших от паводка сельхозугодий в крае достигло 47 тыс. га. В основном пострадали посевы сои, частично – овощи, ранние зерновые культуры и кукуруза.