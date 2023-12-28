Минсельхоз рассчитывает на увеличение урожаев сои в России до 7-8 млн тонн

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В России в 2023 году собрали рекордный урожай сои в 6,7 млн тонн, а в ближайшие годы показатель может быть увеличен до 7-8 млн тонн, рассчитывают в Минсельхозе.

Это позволит достичь полной самообеспеченности по сое и создать достойный экспортный потенциал.

Ведомство напомнило, что в этом году сбор сои увеличился на 0,7 млн тонн по сравнению с рекордом прошлого года.

"Соя является одной из самых инвестиционно привлекательных культур для растениеводов в последние годы. За десять лет посевные площади под ней выросли в 2,3 раза - с 1,5 млн га до 3,5 млн га, - говорится в сообщении. - Интерес к производству обусловлен благоприятной конъюнктурой на фоне роста мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки, а также комплексом мер господдержки".

В 2023 году правительство выделило аграриям на стимулирование производства масличных культур 1,86 млрд рублей.