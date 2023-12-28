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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Доходность US Treasuries слабо растет после падения до многомесячных минимумов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США слабо поднимается в четверг после снижения до многомесячных минимумов накануне.

Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 2,5 базисного пункта (б.п.), составив 3,822%. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 2 б.п. и составляет 4,259%.

Накануне гособлигации с погашением через 10 лет зафиксировали падение доходности до минимума с 19 июля, 2-летние госбонды - до самого низкого уровня с 17 мая, по данным Dow Jones Market Data. Снижение было вызвано масштабным, на $58 млрд, размещением нового госдолга.

Кроме того, инвесторы полагают, что Федрезерв в следующем году начнет снижать процентные ставки на фоне замедления инфляции. Рынок оценивает вероятность сокращения стоимости заимствований на заседании в марте примерно в 85%.

США US Treasuries ФРС
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