Россия в 2024 г. может увеличить выпуск удобрений на 10% и нарастить экспорт

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году может восстановить объемы производства и экспорта минеральных удобрений до уровня 2021 года, в 2024 году производство удобрений в РФ может вырасти на 10%, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"По предварительным данным, за 11 месяцев 2023 года выпуск минеральных удобрений в РФ по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 9% и превысил 53 млн тонн в физвесе. При условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий к концу года ожидаем выход на показатели 2021 года (59 млн тонн) [...] Кроме того, в текущем году мы ожидаем восстановления показателей объема экспорта до уровня 2021 года", - сказал Гурьев, которого цитирует пресс-служба РАПУ.

В 2024 году, при условии сохранения текущей загрузки мощностей, можно ожидать роста производства удобрений на уровне до 10% к 2023 году - до более 64 млн тонн, а также увеличения экспорта к уровню 2021 года, заявил Гурьев.

В 2021 году объем производства удобрений в России составил 58,6 млн тонн, экспорт - 37,5 млн тонн. В прошлом году производство удобрений сократилось более чем на 7%, до 54,3 млн тонн, экспорт упал на 15%.

По словам Гурьева, в 2022 году объем российского экспорта удобрений в недружественные страны сократился на четверть (в абсолютном выражении - на 3 млн тонн, до 10 млн тонн), а в 2023 году может снизиться еще на 15-20%. Доля дружественных стран в структуре экспорта российских удобрений в 2023 году, как ожидается, вырастет до 75% против 70% годом ранее.

"Новыми приоритетными для российских производителей удобрений экспортными направлениями выступают страны глобального Юга, куда направляется уже три четверти от всего экспорта [...] Наиболее крупными рынками сбыта в настоящий момент выступают Индия и Бразилия", - отметил глава РАПУ. По его данным, поставки российских удобрений в Бразилию по итогам 10 месяцев 2023 года выросли на 1 млн тонн (или на 16%), до 6,3 млн тонн в физическом весе.

Гурьев повторил, что считает необходимым отказаться от квотирования экспорта российских удобрений. "В отношении производителей удобрений продолжают применяться экспортные квоты, в рамках которых экспортер должен получать новую экспортную лицензию на каждую сделку. Чтобы вернуть эффективность контролю за экспортом, мы считаем, что регуляторам следует отказаться от установления количественных ограничений на экспорт минеральных удобрений и от выдачи разовых лицензий в рамках экспортных нетарифных квот в пользу разрешительного порядка вывоза удобрений (путём выдачи генеральной лицензии на экспорт удобрений)", - сказал он.

Гурьев подчеркнул, что потребности российского АПК в удобрениях на этот год были полностью закрыты уже к середине ноября, далее начались поставки продукции под весенний сев следующего года. К 20 декабря, по данным РАПУ, объем приобретения удобрений российскими аграриями с учетом накопленных на начало года ресурсов вырос на 5% год к году - до 5,8 млн тонн в действующем веществе.