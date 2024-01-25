Минпромторг сообщил, что выпуск удобрений в РФ в 2023 г. вырос почти до 60 млн т

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году, по предварительным данным, увеличила производство минеральных удобрений на 9%, почти до 60 млн тонн (в физическом весе), заявил замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин в ходе выставки "Россия" на ВДНХ.

"Сейчас мы подводим итоги 2023 года. Финальных цифр еще нет, но, по нашим предварительным данным, мы показываем рост: объемы производства приблизились вплотную к 60 млн тонн (чуть меньше мы сделали в прошлом году) и по отношению к 2022 году рост составил 9%", - сказал он.

В 2021 году объем производства удобрений в России составил 58,6 млн тонн, в 2022 году этот показатель сократился более чем на 7%, до 54,3 млн тонн.

В 2024 году, при условии сохранения текущей загрузки мощностей, можно ожидать роста производства удобрений в России на уровне до 10% к 2023 году - до более 64 млн тонн, а также увеличения экспорта к уровню 2021 года, говорил ранее глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.