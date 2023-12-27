МКАО "Яндекс" зарегистрировано в САР Калининградской области

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МКАО "Яндекс" включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области, говорится в материалах САР.

Согласно сообщению, регистрация состоялась 26 декабря.

В понедельник, 25 декабря, Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных акций типа "А" и "Б" МКАО "Яндекс".

Регистрация нового юрлица в САР – часть подготовки к реструктуризации группы, сообщали "Интерфаксу" в "Яндексе".

В настоящий момент "Яндекс" изучает вопрос реструктуризации, в рамках которой российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

В конце октября 2023 года компания заявила о получении одного из разрешений на осуществление сделки по разделению бизнеса: правкомиссия по иностранным инвестициям в РФ одобрила внутреннюю реструктуризацию группы.

"Яндекс" планировал вынести вопрос о реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).