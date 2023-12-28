Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,1% и ростом РТС на 0,3%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips вслед за улучшением внешней фондовой конъюнктуры и просевшей накануне нефтью (Brent торгуется ниже $80 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов опустился на 0,1%, а индекс РТС вырос на 0,3% на укреплении рубля в пик налоговых платежей. Лидерами роста выступают бумаги "Яндекса" на фоне продолжающегося процесса инкорпорации.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3094,74 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1072,26 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 90,91 рубля (-0,36 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -1% "префы"), "Интер РАО" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "АЛРОСА" (-0,2%), ВТБ (-0,1%) и "Русала" (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+2,3%), расписки TCS Group (+1,8%), бумаги "Татнефти" (+1,7%), "Роснефти" (+0,8%), Polymetal (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), акции "РусГидро" (+0,4%), "Магнита" (+0,2%).

МКАО "Яндекс" первой из квазироссийских компаний использовало для регистрации в специальный административный район (САР) процедуру инкорпорации - через создание нового юрлица, а не "переезда" старого, сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В среду стало известно, что 26 декабря МКАО "Яндекс" было включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области. Днем ранее Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных акций типа "А" и "Б" МКАО "Яндекс".

Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании в заочной форме утвердили выплату промежуточных дивидендов в размере 30,77 рубля на акцию, сообщила компания вечером в среду. Список акционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.

ПАО "МГКЛ", материнская компания группы "Мосгорломбард", установило цену размещения допэмиссии на уровне 2,5 руб./акция, говорится в его сообщении. Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора IPO (2,5-2,55 руб./акция).

Ожидается, что торги начнутся 28 декабря на "Мосбирже" под тикером MGKL. В рамках IPO инвесторам было предложено до 329,16 млн акций новой эмиссии. Привлеченные средства "МГКЛ" планирует направить на развитие компании, в том числе на цифровизацию и расширение розничной сети в московском регионе.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, на финансовых рынках сохраняется позитивный настрой: инвесторы надеются на скорое смягчение денежно-кредитной политики крупнейшими центральными банками.

Рынок акций РФ уже на протяжении двух недель торгуется в узком диапазоне, консолидируясь в районе 3100 пунктов по индексу МосБиржи. Продолжают рост бумаги "Яндекса" благодаря новостям о включении МКАО "Яндекс" в реестр САР Калининградской области. Акции "Магнита" обновили свой локальный максимум, что связано с возобновлением компанией выплат дивидендов после длительного перерыва.

В четверг на Мосбирже в 16:00 стартуют торги акциями "Мосгорломбарда" после недавнего IPO. Также в четверг состоятся собрания акционеров "Татнефти" и "Магнита", где будут обсуждаться вопросы утверждения дивидендов, напомнил эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает продолжения консолидации индекса МосБиржи около отметки 3100 пунктов.

"Не ждем принципиальных изменений и сегодня. Быть может, рынок в целом будет тяготеть к небольшому снижению из-за дешевеющей нефти, которая не смогла закрепиться выше $80 за баррель Brent", - отмечает эксперт.

Четвертый день подряд продолжается укрепление рубля. Таким образом, можно сказать, что предпринятые властями меры для обуздания падения рубля четко работают, а спрос на валюту как инструмента хеджирования переноса "лонгов" по акциям и облигациям невелик, считает Антонов.

В новогодние каникулы отечественные экспортеры продолжат поставлять свою продукцию на мировой рынок, а основной объем продажи валютной выручки придется на первые рабочие дни после праздников. При этом спрос на валюту со стороны импорта в январе-феврале традиционно будет низким. Поэтому в начале нового года, в отсутствии внешних потрясений, у рубля есть хорошие шансы прибавить в весе. Ближайшей технической поддержкой по паре доллар-рубль по-прежнему выступает отметка 90 руб., полагает представитель "Алор Брокер".

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,3%, при этом Dow Jones (+0,3%, до 37656 пунктов) обновил рекорд, а S&P500 (+0,1%) находится в шаге от исторического максимума, достигнутого в январе 2022 года.

S&P 500 с начала года подскочил на 24,4%. Индикатор может завершить в "плюсе" девятую неделю подряд, чего на наблюдалось с 2004 года.

Ралли на американском рынке акций поддерживают надежды на дальнейшее замедление инфляции и скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,03-0,2%).

На рынке Японии инвесторы фиксируют прибыль после существенного роста индекса в этом году - примерно на 28%, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Японии в ноябре увеличились на 5,3% в годовом выражении, сообщило в четверг министерство экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, темпы повышения ускорились с 4,1% в октябре и превзошли средний прогноз аналитиков, составлявший 5%. Рост розничных продаж в стране длился 21-й месяц подряд.

Розничные продажи в Южной Корее в ноябре выросли на 1% относительно предыдущего месяца, после снижения в октябре на 0,8%. Промышленное производство увеличилось на 5,3% в годовом выражении и на 3,3% относительно октября, что превысило прогнозы аналитиков на уровне 3% и 1% соответственно.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после падения накануне на сигналах о том, что предложение сырья на рынке превышает спрос.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $79,88 за баррель (+0,3% и -1,8% в среду), февральская цена WTI - $74,23 за баррель (+0,2% и -1,9% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 19:00 по Москве. Увеличение запасов нефти в Кушинге, если оно подтвердится, будет зафиксировано по итогам десятой недели подряд - это станет самым длительным периодом их непрерывного повышения с 2016 года.