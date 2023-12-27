Цены на электроэнергию в Европе перед Рождеством уходили в минус

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на электроэнергию в Германии, Франции, Дании и Великобритании перед Рождеством опускались до отрицательных значений благодаря крупным объемам ветрогенерации и низкому спросу в праздничный период, сообщает Bloomberg.

Стоимость электроэнергии с поставкой 24 декабря в Германии достигала минус 3,37 евро за мегаватт-час, по данным биржи Epex Spot SE, которые приводит агентство. Цена с поставкой 25 декабря составляла 0,41 евро за мегаватт-час, а 27 декабря - первый рабочий день после рождественских праздников - уже 60,8 евро за мегаватт-час.

Цены на электроэнергию в Европе все чаще опускаются до отрицательных значений благодаря растущему использованию возобновляемых источников энергии. В Германии объем ветрогенерации 21 декабря достиг рекордных 53 ГВт, в пятницу превысил 50 ГВт и, вероятно, останется высоким до конца текущей недели.

Согласно биржевым данным, стоимость электроэнергии в Британии 24 декабря опускалась до минус 9,31 фунта за мегаватт-час, во Франции 25 декабря - до минус 11,93 евро за мегаватт-час, в Дании - до минус 8,54 евро за мегаватт-час.