Европейской энергогенерации спрогнозировали теплый октябрь

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Обновляющийся прогноз погоды на октябрь на территории Европы изменился к значительно более высоким значениям.

Если первоначально ожидалась довольно суровая погода (на 4 градуса холоднее климатической нормы), то обновленный температурный трек идет практически вровень с нормой. Сентябрь в этом году в Европе был очень теплый – на пять градусов выше нормы.

Более теплая или нейтральная относительно средних многолетних значений погода играет на стороне потребителей, позволяя им менее интенсивно использовать энергоресурсы, и в том числе газ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация в четверг была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 29 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация держится в районе обычных значений для этого сезона. Ветряки 28 сентября обеспечили 16% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В сентябре 2022 года их вклад был 13,5%, в августе 2023 года - 13%.

Спотовая цена газа в Европе в четверг почти не изменилась. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $438 за тысячу кубометров.

Растет разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Ноябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $527; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $458.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым рыночным индикатором для мирового рынка. Регион в целом продолжает закачку газа в хранилища. Однако параллельно нарастает отбор, то есть нетто-закачка уже почти "легла" на ноль и находится на пороге перед нетто-отбором.

Текущий уровень запасов достиг 95,15% – это на 8 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 27 сентября резервы удалось увеличить на 0,13 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой показатель наполненности хранилищ к началу сезона отбора уже достигнут.

Европейские терминалы по приему СПГ в августе работали со средней производительностью 50%, с начала сентября средняя загрузка складывается на уровне 48%. Импорт СПГ в сентябре, как ожидается, может обновить минимум с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,5 млрд куб. м – это на уровне стандартного объема для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране – 70%, что на 6 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.