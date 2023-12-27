Оборот розничной торговли РФ в ноябре вырос на 10,5%, за 11 месяцев 2023 года – на 5,9%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в ноябре в годовом выражении вырос на 10,5%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал увеличение показателя на 11,6%.

По сравнению с динамикой за октябрь рост оборота замедлился. Тогда увеличение показателя составило 12,7%.

В январе-ноябре оборот розничной торговли вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре увеличился на 5,8% в годовом выражении, в то время как в октябре рост составлял 5,3%. За 11 месяцев этого года торговля пищевыми продуктами выросла на 2,9%.

Рост оборота непродовольственной розницы в ноябре замедлился до 15,1% (+20,1% в октябре). В январе-ноябре показатель вырос на 9%.

По итогам ноября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,5%, непродовольственных - 52,5% (в ноябре 2022 года - 49,5% и 50,5% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в ноябре 2023 года составил 4 трлн 195,2 млрд рублей, в январе-ноябре - 42 трлн 461,4 млрд рублей.

Как сообщалась, оборот розничной торговли в РФ в 2022 году упал на 6,7%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по динамике розничной торговли РФ на 2023 год предполагает ее рост на 6,4%.