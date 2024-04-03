Росстат сообщил о росте оборота розничной торговли в феврале на 12,3%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в феврале в годовом выражении увеличился на 12,3%, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 9,1%.

По сравнению с динамикой за январь 2024 года темпы увеличения показателя ускорились. Так, в январе он вырос на 9,1%.

В январе-феврале 2024 года оборот розничной торговли вырос на 10,7%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в феврале увеличился на 9,7% в годовом выражении, в то время как в январе рост составлял 7,5%.

Оборот непродовольственной розницы стал больше на 14,9% (+10,7% в январе).

По итогам февраля в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 48,3%, непродовольственных - 51,7% (в феврале 2023 года - 49,5% и 50,5% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в феврале составил 4 трлн 24,6 млрд рублей, в январе-феврале 2024 года - 7 трлн 967,8 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, предполагает, что в 2024 году темпы роста продолжат замедляться и показатель увеличится на 2,2%. Официальный прогноз предполагает рост на 3,6%.

По итогам 2023 года оборот розничной торговли вырос на 6,4%.