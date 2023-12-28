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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Турецкий подрядчик "Харампурнефтегаза" требует в суде почти 10 млрд руб.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Турецкая Tekfen Holding и ее российская "дочка" ООО "Русфен" подали иск к ООО "Харампурнефтегаз" на сумму 9,95 млрд руб.

Как сообщается в картотеке дел, иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 25 декабря.

В начале 2020 года "Русфен" заключила контракт с "Харампурнефтегазом" на строительство газопровода от Харампурского месторождения. Стоимость первого участка длиной 90 км до магистрального газопровода "Газпрома" составляла 19,5 млрд рублей ($311 млн). Строительство должно было начаться 1 февраля 2020 года и завершиться через 16 месяцев.

"Харампурнефтегаз" имеет лицензии на Харампурский и Фестивальный нефтегазовые участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы природного газа по классификации АВ1С1 + В2С2 на 1 января 2019 года составляли около 1 трлн кубометров. Предполагалось, что разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд кубометров газа уже в 2020 году, однако запуск месторождения был перенесен сначала на 2021, а затем на 2022 год. Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

Освоение планировалось "Роснефтью" совместно с BP, которым в "Харампурнефтегазе" принадлежало 51% и 49% соответственно. Однако в 2022 году иностранный партнер заявил о выходе из актива.

Роснефть Харампурнефтегаз
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