Суд отложил на 25 февраля иск турецкой Tekfen к "Харампурнефтегазу" на 10 млрд руб.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 25 февраля заседание по иску турецкой Tekfen Holding и ее российской "дочки" ООО "Русфен" к ООО "Харампурнефтегаз" на 9,95 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 25 декабря 2023 года.

Третьим лицом к разбирательству привлечено ООО "Аттестационный и сертификационный центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе".

В начале 2020 года "Русфен" заключила контракт с "Харампурнефтегазом" на строительство газопровода от Харампурского месторождения. Стоимость первого участка длиной 90 км до магистрального газопровода "Газпрома" составляла 19,5 млрд рублей ($311 млн). Строительство должно было начаться 1 февраля 2020 года и завершиться через 16 месяцев.

"Харампурнефтегаз" имеет лицензии на Харампурский и Фестивальный нефтегазовые участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы природного газа по классификации АВ1С1 + В2С2 на 1 января 2019 года составляли около 1 трлн кубометров. Предполагалось, что разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд кубометров газа уже в 2020 году, однако запуск месторождения был перенесен сначала на 2021-й, а затем на 2022 год.

Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

Освоение планировалось "Роснефтью" совместно с BP, которым в "Харампурнефтегазе" принадлежало 51% и 49% соответственно. Однако в 2022 году иностранный партнер заявил о выходе из актива.