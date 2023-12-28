Турция в октябре увеличила импорт газа впервые за 1,5 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Турция в октябре этого года суммарно импортировала 3,358 млрд кубических метров природного газа (по трубопроводам и в виде СПГ), что на 4% больше, чем за октябрь 2022 года, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Импорт газа вырос впервые за последние полтора года после 18 месяцев непрерывного снижения.

Частные импортеры - Akfel Gaz, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji - вместе закупили 770 млн куб. м, что меньше рекордного миллиарда кубометров за сентябрь.

Энергетический рынок

В октябре в стране температура воздуха была значительно выше климатической нормы. Потребление электроэнергии выросло на 4% по отношению к октябрю 2022 года. В составе энергетического микса произошло падение выработки ветроэлектростанций на 30% и 17-процентный рост выработки ГЭС.

Общее потребление газа в Турции повысилось на 7%, до 3,144 млрд куб. м. Потребление в энергетике выросло на 12% - до 1,148 млрд куб. м, использование газа в секторе ЖКХ снизилось на 3% - до 409 млн куб. м.

В ноябре температура воздуха была по-прежнему намного выше климатической нормы, что позволяло потребителям тратить меньше ресурсов на отопление.

Трубопроводы

Импорт трубопроводного газа в октябре вырос на 19% - до 2,833 млрд куб. м (после 2,381 млрд куб. м годом ранее).

Из РФ, от "Газпрома" Турция получила в октябре 1,986 млрд куб. м газа, что в 2,1 раза больше, чем в октябре 2022 года. Поставки российского газа увеличивались четвертый месяц подряд.

Азербайджан поставил 719 млн куб. м газа (+7%).

Импорт иранского газа по-прежнему аномально низок. В июне и сентябре поставки полностью прекращались. В октябре они были в семь раз меньше, чем обычно за месяц (всего 128 млн куб. м). Суммарно с начала года поставки иранского газа в Турцию упали почти вдвое - до 3,941 млрд куб. м.

СПГ

Закупки СПГ в октябре 2023 упали более чем на треть - до 525 млн куб. м. Поставки этого вида топлива в Турцию осуществлял Алжир по долгосрочному контракту; также была принята одна спотовая партия СПГ из Нигерии.

Ранее таможня КНР сообщила, что в октябре Турция перепродала в Китай одну крупнотоннажную партию СПГ.