Brent подешевела до $78,75 за баррель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг перед публикацией еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

К 14:20 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,9 (1,13%), до $78,75 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,91 (1,23%), до $73,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в Штатах на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть. Официальные данные о резервах Минэнерго США раскроет в четверг в 19:00 по Москве. Увеличение запасов нефти в Кушинге, если оно подтвердится, будет зафиксировано по итогам десятой недели подряд - это станет самым длительным периодом их непрерывного повышения с 2016 года.

Ситуация с нападением йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море, вынудившая многие транспортные компании перенаправить танкеры на другие маршруты, привела к подъему цен на нефть почти на 8%. Несмотря на международные усилия по защите судов, многие компании, включая Hapag-Lloyd AG, по-прежнему выбирают обходные пути.

"Атаки на суда в Красном море, вероятно, будут держать нефтяной рынок в напряжении", однако сигналы увеличения запасов энергоносителей в США могут оказать давление на цены, отмечает аналитик Saxo Capital Markets в Гонконге Редмонд Вон.