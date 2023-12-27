Новак ожидает цену Brent в 2024 году в диапазоне $80-85 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Руководство России ожидает, что цена нефти Brent в 2024 году будет колебаться в пределах $80-85 за баррель, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Цены в течение этого года были более-менее стабильные, и на сегодняшний день они сформированы в районе $80 за баррель марки Brent. (...) Мы тоже пользуемся оценками, безусловно, различных аналитических агентств, и наших аналитических служб, которые работают при Министерстве энергетики России. Мы думаем, что диапазон колебаний цен марки Brent в следующем году может быть в районе как раз именно $80-85 за баррель. И такие примерно цифры у нас учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - сказал он.

Новак также отметил, что страны-экспортеры, взаимодействуя между собой, не ставят задачу добиться каких-то определенных цен. "Наша задача - сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала", - подчеркнул он.