Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Новак ожидает цену Brent в 2024 году в диапазоне $80-85 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Руководство России ожидает, что цена нефти Brent в 2024 году будет колебаться в пределах $80-85 за баррель, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Цены в течение этого года были более-менее стабильные, и на сегодняшний день они сформированы в районе $80 за баррель марки Brent. (...) Мы тоже пользуемся оценками, безусловно, различных аналитических агентств, и наших аналитических служб, которые работают при Министерстве энергетики России. Мы думаем, что диапазон колебаний цен марки Brent в следующем году может быть в районе как раз именно $80-85 за баррель. И такие примерно цифры у нас учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - сказал он.

Новак также отметил, что страны-экспортеры, взаимодействуя между собой, не ставят задачу добиться каких-то определенных цен. "Наша задача - сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала", - подчеркнул он.

Brent Александр Новак Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СПБ биржа" будет проводить торги 3-5 и 8 января

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Косметический концерн Avon передумал продавать российский бизнес

Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне

Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне

Половина экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году приходится на Китай

"Газпром" в 2024 г. увеличит расходы на газификацию на 14% - до 270 млрд рублей

"Газпром" в 2024 г. увеличит расходы на газификацию на 14% - до 270 млрд рублей

"Газпром" по просьбе Ташкента удвоил поставки в Узбекистан

Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 24 млн т в 2024 году

Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 24 млн т в 2024 году

Сбербанк изменит условия льготной ипотеки

Сбербанк изменит условия льготной ипотеки

ЦБ планирует включить в список отчитывающихся экспортеров компании с выручкой от $1 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });