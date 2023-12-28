S8 Capital включила ульяновский экс-завод Bridgestone в холдинг "Кордиант"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АО "Кордиант" 26 декабря получило контроль над 99,9% уставного капитала ульяновского предприятия по производству шин - ООО "Бриджстоун тайер мануфэкчуринг СНГ". Соответствующие изменения опубликованы в ЕГРЮЛ.

Еще 0,1% теперь распоряжается АО "С8 промышленные активы".

Аналогичным образом сменилась структура владения другой компании, ранее принадлежавшей японскому концерну Bridgestone, ООО "Бриджстоун СНГ", специализирующейся на оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Ранее японский консорциум сообщил о продаже своих российских активов – ульяновского завода и компании-дистрибьютора – группе S8 Capital Армена Саркисяна.

До этого – в мае 2023 года – S8 Capital приобрела российские шинные активы германской Continental (завод в Калужской области мощностью до 4 млн шин в год и компанию-дистрибьютора), а также три предприятия отечественного производителя шин Cordiant в Омске и Ярославле. В августе S8 Capital интегрировала калужский завод в структуру холдинга "Кордиант".

Bridgestone начал производить шины в Ульяновске в мае 2017 года. Мощность предприятия – до 2 млн штук в год. В марте 2022 года японский концерн приостановил производство шин на российских активах и поставки готовой продукции в РФ.