Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

"Кордиант" планирует к 2025 году запустить завод, купленный у Bridgestone

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - АО "Кордиант" (подконтрольно группе S8 Capital) намерено запустить шинный завод, ранее принадлежавший Bridgestone, до конца года, сообщил журналистам глава компании Вадим Володин.

"Завод в Ульяновске до конца года планируется. На сегодняшний момент мы тестируем все системы, работоспособность производства, завозим новое сырье, изготавливаем новые пресс-формы – определяемся с продуктом, который будем производить на площадке. Ну и к концу года уже первые шины должны выехать с площадки", - сказал он.

Завод не сразу выйдет на полную мощность: "Я думаю где-то 1,2 млн шин мы сможем сделать (в 2025 году)".

Проектная мощность шинного завода "Кордиант" в Ульяновске – 2,4 млн шин в год.

Как сообщалось, Bridgestone остановил производство шин в Ульяновске в марте 2022 года. В декабре 2023 года японский концерн продал свои шинные активы в РФ холдинговой компании S8 Capital.

АО "Кордиант" Bridgestone
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Рубль утром не проявил активности к доллару и юаню на фоне стабилизации нефти

Рубль утром не проявил активности к доллару и юаню на фоне стабилизации нефти

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года
Паводок в России

Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения

WSJ расценила рост мировых цен на сырье как признак улучшения в экономике

WSJ расценила рост мировых цен на сырье как признак улучшения в экономике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });