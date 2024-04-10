"Кордиант" планирует к 2025 году запустить завод, купленный у Bridgestone

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - АО "Кордиант" (подконтрольно группе S8 Capital) намерено запустить шинный завод, ранее принадлежавший Bridgestone, до конца года, сообщил журналистам глава компании Вадим Володин.

"Завод в Ульяновске до конца года планируется. На сегодняшний момент мы тестируем все системы, работоспособность производства, завозим новое сырье, изготавливаем новые пресс-формы – определяемся с продуктом, который будем производить на площадке. Ну и к концу года уже первые шины должны выехать с площадки", - сказал он.

Завод не сразу выйдет на полную мощность: "Я думаю где-то 1,2 млн шин мы сможем сделать (в 2025 году)".

Проектная мощность шинного завода "Кордиант" в Ульяновске – 2,4 млн шин в год.

Как сообщалось, Bridgestone остановил производство шин в Ульяновске в марте 2022 года. В декабре 2023 года японский концерн продал свои шинные активы в РФ холдинговой компании S8 Capital.