Клиенты ВТБ стали больше ездить на поезде и реже летать

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Объем платежей клиентов ВТБ в сфере туристических услуг вырос в 2023 году на 12%, число транзакций - на 7%, выросло также число покупок железнодорожных билетов, а перелетов, наоборот, сократилось, сообщила пресс-служба банка.

ВТБ представил результаты анализа платежей по своим картам по основным категориям туристических услуг.

"Количество платежей клиентов ВТБ в туристических агентствах за организованные туры и экскурсии возросло в 2023 году на 17%, а сумма этих платежей - на 12%. В течение последних двух лет эти показатели увеличились на 64% и 42%, соответственно. Расчетов на туристических объектах и выставках в 2023 году стало больше на 12% по количеству и 10% по объему. За последние два года этот показатель удвоился", - говорится в сообщении.

Количество платежей клиентов ВТБ за приобретение авиабилетов и железнодорожных билетов выросло в 2023 году на 2%, объем платежей вырос на 11%.

"При этом россияне стали больше передвигаться на железнодорожном транспорте - в 2023 году держатели банковских карт совершили более 7 млн дальних железнодорожных поездок и более 1 млн перелетов. За год количество платежей клиентов ВТБ за дальние железнодорожные пассажирские перевозки увеличилось на 4%, а их объем - на 20%. В то же время, расчеты в авиакомпаниях уменьшились на 7%, а их общая сумма практически не изменилась", - сообщает пресс-служба банка.

По данным Минэкономразвития, число турпоездок по России за первые девять месяцев года выросло на 19%.