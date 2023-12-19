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В Москве загрузка некоторых отелей превысила допандемийную

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Показатели загрузки в некоторых отелях Москвы превышают допандемийные, во многих объектах нет мест на новогодние каникулы, сообщил на пресс-конференции общественный уполномоченный по управлению активами в сфере гостеприимства Вадим Прасов.

"В целом изменилась структура потока. Если посмотреть на допандемийные результаты, тогда в Москве до 30-40% гостей по году были иностранцы. Сейчас этот процент минимален, но показатели по загрузке и выручке в Москве весьма достойные, и некоторые отели уже превзошли по загрузке допандемийные показатели, что говорит о том, что переориентация на внутренний турпоток приносит очень хорошие результаты", - сказал Прасов.

По его словам, в преддверии Нового года во многих отелях нет свободных мест на все праздники с 30 по 8-9 января.

"В отличие от прошлых лет целый ряд отелей, которые традиционно не смотрели на Новый год как на существенный источник выручки, переориентировались на внутренний турпоток, чтобы предложить не только номерной фонд, но и новогодние банкеты и посленовогодние бранчи", - добавил он.

Благодаря запуску механизма электронной визы отельеры ожидают восстановления и иностранного турпотока "из тех дружественных и полудружественных стран, которые с электронной визой могут приезжать в Россию", отметил Прасов.

Общественный омбудсмен в сфере управления активами Дмитрий Шлопак сообщил, что постепенно иностранный поток в отелях восстанавливается. "Загрузка отелей бьет все рекорды", - сказал он.

Прасов подчеркнул, что развитию гостиничной отрасли способствовало введение нулевой ставки НДС. "Большое число инвесторов видят повышение рентабельности, снижение сроков окупаемости и на фоне развития внутреннего туризма и тех мер, которые применяет правительство, инвесторы смотрят на гостиничный бизнес с воодушевлением. Сроки окупаемости у нас пока выше, чем в ресторанном бизнесе, но видим устойчивый и стабильный спрос", - сказал он.

Вадим Прасов Москва Дмитрий Шлопак
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