Миллер анонсировал контракты на поставку газа в Киргизию, Казахстан, Узбекистан

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" готовит к подписанию на Петербургском международном экономическом форуме летом 2024 года среднесрочные контракты на поставку газа с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем итоговом селекторе в компании.

Как сообщалось, в этом году начались поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан по переведенной в реверсный режим газотранспортной системе "Средняя Азия - Центр". Двухлетний договор АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" предполагает объём экспорта в 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год.

Уже в декабре первая очередь реверсных мощностей оказалась полностью выбрана.

"В начале декабря этого года морозы пришли также и в Узбекскую Республику. И мы с вами обеспечили поставки газа в Узбекистан в два раза выше, чем наши суточные контрактные обязательства. И сегодня, в декабре-месяце, в Узбекистан поставляем газ в максимально технологически возможном режиме в коридоре газопровода "Средняя Азия - Центр", - приводится в стенограмме компании цитата Миллера.

"Мы с вами также в очень короткие сроки начали реализацию второго этапа увеличения газотранспортных мощностей в коридоре "Средняя Азия - Центр". Задача опять поставлена на сверхкороткий период - к 1 ноября 2025 года мы должны начать поставки значительно бОльших объемов. И среднесрочные пятнадцатилетние контракты, о которых мы договорились с нашими партнерами в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме. И 1 ноября 2025 года надежные, стабильные поставки по этим контрактам начнутся в центральноазиатские республики", - добавил он.