Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Миллер анонсировал контракты на поставку газа в Киргизию, Казахстан, Узбекистан

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" готовит к подписанию на Петербургском международном экономическом форуме летом 2024 года среднесрочные контракты на поставку газа с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем итоговом селекторе в компании.

Как сообщалось, в этом году начались поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан по переведенной в реверсный режим газотранспортной системе "Средняя Азия - Центр". Двухлетний договор АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" предполагает объём экспорта в 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год.

Уже в декабре первая очередь реверсных мощностей оказалась полностью выбрана.

"В начале декабря этого года морозы пришли также и в Узбекскую Республику. И мы с вами обеспечили поставки газа в Узбекистан в два раза выше, чем наши суточные контрактные обязательства. И сегодня, в декабре-месяце, в Узбекистан поставляем газ в максимально технологически возможном режиме в коридоре газопровода "Средняя Азия - Центр", - приводится в стенограмме компании цитата Миллера.

"Мы с вами также в очень короткие сроки начали реализацию второго этапа увеличения газотранспортных мощностей в коридоре "Средняя Азия - Центр". Задача опять поставлена на сверхкороткий период - к 1 ноября 2025 года мы должны начать поставки значительно бОльших объемов. И среднесрочные пятнадцатилетние контракты, о которых мы договорились с нашими партнерами в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме. И 1 ноября 2025 года надежные, стабильные поставки по этим контрактам начнутся в центральноазиатские республики", - добавил он.

Алексей Миллер Газпром Казахстан Узбекистан Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI из-за использования ее статей

New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI из-за использования ее статей

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Основной производитель куриных яиц в Липецкой области ограничил отпускные цены

Основной производитель куриных яиц в Липецкой области ограничил отпускные цены

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года

Герман Греф стал самой заметной персоной из бизнеса в 2023 году

Герман Греф стал самой заметной персоной из бизнеса в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });