"Газпром" ввел добычные мощности для нового увеличения экспорта в КНР по "Силе Сибири"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" ввел в эксплуатацию новые добычные мощности, необходимые для нового планового увеличения экспорта в Китай по магистрали "Сила Сибири" с начала нового 2024 года.

Гендиректор "Газпром добыча Иркутск" Андрей Татаринов на предновогоднем итоговом селекторе в "Газпроме" сообщил о вводе второго по счету газового промысла на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Год назад в это время на Ковыкте была запущена УКПГ-2 (первая по счету).

Плановый объем экспорта на 2023 год был определен в 22 млрд куб. м, для 2024 года действует контрактный объем в 30 млрд куб. м. В газопровод "Сила Сибири" поступает газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского - в Якутии.

"Уходящий 2023 год снова стал для нашей компании годом активного ввода новых производственных мощностей. Установка УКПГ-3 запущена в работу, ее проектная мощность составляет 13,9 млрд куб. м газа в год, что в два раза превышает мощность УКПГ-2. Газ с УКПГ-3 уже поступает в магистральный газопровод "Сила Сибири", - заявил Татаринов.

"Параллельно идет строительство еще одной установки - УКПГ-1, которая должна быть введена в работу в 2024 году. И уже начались подготовительные работы на площадке четвертой установки - УКПГ-45. Проектная мощность Ковыктинского газоконденсатного месторождения составляет 27 млрд куб. м газа в год", - добавил он.

Генеральный директор "Газпром добыча Ноябрьск" Владимир Кобычев добавил: "Сегодня мы продолжаем работу по активному обустройству Чаянды. Закончено строительство и запущен в работу финальный инфраструктурный объект месторождения - Установка предварительной подготовки газа №4 (УППГ-4). УППГ-4 включает в себя цех входных ниток с пробкоуловителями, блок-боксы подачи и распределения метанола, производственное здание с операторной и узлом связи. Полная проектная мощность установки составляет 6,9 млрд куб. м газа в год. До конца 2024 года Чаяндинское месторождение будет выведено на полную проектную производительность. Все объекты газодобычи работают стабильно, с необходимыми уровнями отбора".