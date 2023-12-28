"Открытие брокер" 29 декабря начнет переводить активы клиентов в ВТБ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Открытие брокер" 29 декабря планирует начать перевод активов клиентов, которые ранее согласились перейти на брокерское и депозитарное обслуживание в ВТБ.

Согласно сообщению брокера, перед началом процесса клиенты, чьи активы будут переведены, должны получить уведомление на электронную почту.

Перевод активов планируется завершить до 7:00 по Москве 3 января 2024 года.

По факту зачисления денежных средств и ценных бумаг клиенты получат отдельные уведомления от ВТБ. Активы будут отражаться в приложении "ВТБ Мои инвестиции" и в торговом терминале Quik.

Брокер отмечает, что в связи с переводом торговля на срочном рынке в вечернюю сессию 29 декабря будет недоступна. Ограничений по торговле на фондовом рынке не будет.

Клиенты, которые приняли оферту, но не получили информацию о том, что их активы будут переведены в ВТБ до 3 января, продолжат находиться на брокерском и депозитарном обслуживании в "Открытие брокере". Они будут проинформированы о действиях в части перевода их активов позднее.

Группа "Открытие" в декабре 2022 года стала частью ВТБ, который выкупил у ЦБ активы группы за 340 млрд рублей.