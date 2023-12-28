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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Brent подешевела до $78,7 за баррель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться вечером в четверг после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

К 19:17 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,91 (1,14%) - до $78,74 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,56 (0,76%), до $73,55 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Данные о запасах вышли на день позже обычного в связи с рождественскими праздниками в начале недели.

Резервы бензина сократились на 575 тысяч баррелей, дистиллятов - выросли на 833 тысячи баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 208 тысяч баррелей, дистиллятов - на 600 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксировано по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

Brent WTI Кушинг Минэнерго США
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