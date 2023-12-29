Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 января вырастет на 7,9%

На ячмень пошлина останется нулевой

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 11 января составит 4 165,9 рубля против 3 859,7 рубля за тонну (действует с 27 декабря по 10 января), сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится на 7,9%.

На ячмень пошлина третий месяц подряд будет нулевой, на кукурузу вырастет до 1 431,7 рубля с 1 148,6 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $250 за тонну на пшеницу ($250 неделей ранее), $172,3 - на ячмень ($170,8), $195,2 - на кукурузу ($194,5).

Пошлины будут действовать по 16 января включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.