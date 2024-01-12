Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 17 января снизится на 5,3%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 17 января составит 3 946,5 рубля против 4 165,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 5,3%.

На ячмень пошлина останется нулевой. Пошлина на кукурузу уменьшится до 973,1 рубля с 1 431,7 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $250,7 за тонну на пшеницу ($250 неделей ранее), $172,3 - на ячмень ($172,3), $191,2 - на кукурузу ($195,2).

Пошлины будут действовать по 23 января включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 тыс. рублей за тонну.