Россия в 2023 году увеличила экспорт масложировой продукции на 29%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году, по предварительным данным, экспортировала более 10,5 млн тонн масложировой продукции, что на 29% больше, чем в 2022 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на исполнительного директора масложирового союза Михаила Мальцева.

"Отгрузки растительных масел выросли почти на 1,4 млн тонн, до 6,3 млн тонн, шрота - почти на 1 млн тонн, до 4 млн тонн. Львиная доля приходится на подсолнечное масло - свыше 4 млн тонн, существенно вырос и вывоз рапсового масла - более 1,5 млн тонн", - уточнил он.

По прогнозу Мальцева, в 2024 году экспорт растительных масел может составить почти 7,4 млн тонн. В первую очередь этому будет способствовать наращивание поставок подсолнечного масла, которые могут обновить рекорд и перешагнуть отметку в 5 млн тонн. "На 20% увеличатся отгрузки соевого масла, а экспорт рапсового масла останется примерно на том же уровне", - прогнозирует Мальцев.

Рост этих показателей он объясняет рекордным урожаем масличных культур в 2023 году.

Как заявил независимый эксперт Илья Ильюшин, мнение которого также приводит "Агроэкспорт", в 2023 году подсолнечное масло было конкурентоспособным на мировом рынке по сравнению с другими видами растительных масел. К тому же, российские экспортеры смогли адаптироваться к новым условиям, оптимизировать финансовые и логистические цепочки.

"В результате кратно увеличились отгрузки железнодорожным транспортом в Китай, значительно выросли поставки морским транспортом в КНР и Индию. Отечественные компании активно расширяют и углубляют партнерские отношения с ведущими мировыми импортерами. И это не только традиционные покупатели, такие как Турция, но и Индия, Китай, страны Ближнего Востока и Африки", - сказал он.