Россия в 2023 году увеличила экспорт рапсового масла в 1,7 раза

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году, по предварительным данным, экспортировала 1,7 млн тонн рапсового масла, что в 1,7 раза больше, чем в 2022 году, экспортная выручка выросла на 20%, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Данные по поставкам в страны ЕАЭС учитывают показатели за январь-ноябрь 2023 года.

Основным покупателем российского рапсового масла остается Китай. В 2023 году в эту страну его было экспортировано 1,46 млн тонн (рост в 2,2 раза), в стоимостном выражении поставки выросли на 53%.

"В число ведущих импортеров российского рапсового масла традиционно входят европейские страны, однако их доля уменьшается. В прошлом году экспорт в Латвию сократился на 20%, до 76 тыс. тонн, в стоимостном - на 47%. Отгрузки в Норвегию снизились в четыре раза, до 16 тыс. тонн, и в 6,7 раза по стоимости", - говорится в сообщении.

В топ-5 покупателей также входят Турция (9,2 тыс. тонн, снижение на 62%) и Белоруссия (8,2 тыс. тонн, рост на 12%).

Как заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, мнение которого приводит союз, рекордный урожай рапса и ограничение его экспорта позволили в сезоне 2022/2023 произвести рекордный объем рапсового масла - около 1,5 млн тонн, что почти в 1,8 раза больше, чем сезоном ранее. Почти весь объем был отправлен на экспорт. В текущем сезоне производство рапсового масла ожидается на уровне 1,4 млн тонн. "Поскольку внутри страны его потребление составляет не более 50 тыс. тонн в год, весь остальной объем планируется отправить на внешние рынки", - прогнозирует он.

Группа компаний "Благо" в 2023 календарном году экспортировала 72,5 тыс. тонн рапсового масла, что на 13 тыс. тонн больше, чем годом ранее. "Серьезных изменений в структуре экспорта не произошло. Основным покупателем был и остается Китай. Но мы также отгружаем масло и в некоторые другие страны: в 2023 году это были Вьетнам, Монголия, Израиль и Узбекистан. Прошлый год был достаточно сложным для логистики в целом, но удачное географическое расположение наших заводов и разработанные мультимодальные маршруты поставок позволили держать объемы экспорта на достаточно высоком уровне", - сообщил директор по маркетингу ГК "Благо" Кирилл Мельников, на которого ссылается "Агроэкспорт".

В 2024 году компания рассчитывает как минимум на сохранение, а, возможно, и на рост экспорта в Китай, а также на увеличение поставок в другие страны.

По данным ФТС, которые приводятся в сообщении, с 2018 по 2022 год российские поставки рапсового масла на зарубежные рынки увеличились в 2,1 раза в натуральном и почти в 4 раза в стоимостном выражении. Согласно статистике ITC Trade Map, с 2018 года РФ входит в топ-3 экспортеров рапсового масла в мире. В 2022 году глобальный импорт рапсового масла составил $14 млрд. Крупнейшим поставщиком была Канада с долей 34% в общем объеме мирового экспорта. Второе место занимала Германия (13%), третье - Россия (10%).