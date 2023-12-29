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Нефть Brent подорожала до $77,7 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть продолжается днем в пятницу, котировки восстанавливаются после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:11 по московскому времени повысилась на $0,57 (0,74%), до $77,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,43 (0,6%), до $72,2 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3% из-за смягчения опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

нефть
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