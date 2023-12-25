Maersk планирует возобновить перевозки через Красное море

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS планирует возобновить перевозки через Красное море в связи с созданием международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению нападений йеменских хуситов.

"Мы получили подтверждение того, что ранее анонсированная многонациональная инициатива в сфере безопасности Operation Prosperity Guardian (OPG) уже развернута для того, чтобы позволить коммерческим судам проходить через Красное море и Аденский залив и вернуться к использованию Суэцкого канала для судоходства между Азией и Европой. Это крайне позитивная новость для всей отрасли и функционирования глобальной торговли в целом", - заявила компания.

Maersk приостановила перевозки в регионе в середине декабря после ряда нападений. Суда были перенаправлены в обход Африки через Мыс Доброй Надежды, что удлинило путь примерно на 10 суток.

Хуситы заявляли, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.