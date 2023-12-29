Денежная масса в национальном определении в ноябре выросла на 1,5%

Доля наличных сократилась до рекордно низкого уровня, отмечает ЦБ РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в ноябре 2023 года увеличилась на 1 трлн 412,2 млрд рублей, или на 1,5%, до 92 трлн 546,9 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

Денежная масса в январе-ноябре 2023 года выросла на 10 трлн 158,9 млрд рублей, или на 12,3%.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 декабря снизились до минимальных за 16 месяцев 20,4% с 20,5% на 1 ноября.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в ноябре уменьшился на 341,1 млрд рублей, или на 20%, до 16 трлн 873,0 млрд рублей. Снижение объема наличных произошло третий месяц подряд, за это время он стал меньше на 504,5 млрд рублей, или на 2,9%, с 17 трлн 377,5 млрд рублей на 1 сентября. Текущий объем наличных денег - минимальный за шесть месяцев, с 1 июня, когда он составлял 16 трлн 485,5 млрд рублей.

С начала 2023 года объем наличных увеличился на 1 трлн 437,3 млрд рублей, или на 9,3%.

Годовой темп прироста наличных денег на 1 декабря 2023 года снизился до 14,5% с 17,3% на 1 ноября.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 декабря сократилась до рекордно низких 18,2% с 18,9% на 1 ноября. Предыдущий раз минимум этого показателя фиксировался 1 сентября 2022 года, когда он снижался до 18,4%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.