Денежная масса в национальном определении в феврале в РФ увеличилась на 1,6%

Доля наличных вновь обновила минимум

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в феврале 2024 года увеличилась на 1 трлн 605,3 млрд рублей, или на 1,6%, до 99 трлн 422 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 марта снизились до 18,4% с 19% на 1 февраля. Они стали минимальными за 20 месяцев, с 1 июля 2022 года, когда составляли 16,8%.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в феврале уменьшился на 47,6 млрд рублей, или на 0,3%, до 16 трлн 708,8 млрд рублей.

Годовой темп прироста наличных денег снизился к 1 марта 2024 года до 7,3% (минимум с 1 сентября 2022 года) с 9,1% на 1 февраля.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​Доля наличных денег в денежной массе на 1 марта 2024 года снизилась до 16,8% с 17,1% на 1 февраля. Четвертый месяц подряд этот показатель обновляет абсолютный минимум.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.