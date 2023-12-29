НЛМК разместил локальные облигации на $275,95 млн, заместив 55% выпуска евробондов-2026

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) разместил локальные облигации на $275,95 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением 30 мая 2026 года, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 55,19%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

В конце ноября совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро. В середине декабря оба выпуска замещающих облигаций были зарегистрированы ЦБ РФ.

Номинальный объем выпусков евробондов НЛМК с погашением в 2026 году составлял $500 млн и 500 млн евро. Ставка купона по долларовому выпуску - 4,7%, по выпуску в евро - 1,45%. Помимо этих двух выпусков у компании в обращении есть долларовый выпуск с погашением в 2024 году.

НЛМК осенью прошлого года получил согласие держателей всех выпусков на осуществление прямых выплат по ним.

В конце августа этого года компания проводила опрос держателей двух выпусков с погашением в 2026 году по вопросу сохранения варианта прямых выплат по ним без выпуска замещающих облигаций. В ноябре компания инициировала повторный опрос на эту же тему. Итоги обоих опросов публично не раскрывались.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и 18 декабря срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Минфин в конце июля опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои евробонды локальными бондами. Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие инвесторов на осуществление раздельных платежей, но и подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по евробондам через осуществление денежных выплат, а не через выпуск замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно. Применение этого критерия дает возможность не замещать и один из выпусков НЛМК, срок погашения которого приходится на следующий год.