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Совет директоров НЛМК одобрил замещение долларовых евробондов с погашением в 2024 году

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) одобрил замещение локальными облигациями долларовых евробондов с погашением в 2024 году, сообщила компания не ленте раскрытия информации.

Эмитент может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1 тысяча каждая. Максимальный объем размещения замещающих облигаций соответствует номинальному объему евробондов НЛМК с погашением в сентябре 2024 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4%.

Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

В конце ноября 2023 года совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро. В декабре компания разместила локальные облигации на $275,95 млн, заместив около 55% выпуска-2026. Замещение еврооблигаций в евро НЛМК пока не проводил.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и 18 декабря срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для выдачи такого разрешение является срок погашения евробондов в 2024 году.

НЛМК
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