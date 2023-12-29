Инфляция в Европе и США может вернуться в зону комфорта ЦБ в 2024 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в странах Западной Европы и Северной Америки замедляются намного быстрее, чем ожидалось, и если эта тенденция сохранится, то уже в следующем году инфляция может вернуться в зону комфорта центральных банков впервые за три года, пишет The Wall Street Journal.

По оценке аналитиков Goldman Sachs, базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в группе стран, которые пережили послепандемийный скачок цен (США, Европа и ряд стран emerging markets) составила 2,2% в годовом выражении за три месяца, завершившихся в ноябре. Ожидается, что средняя инфляция в этой группе к концу 2024 года должна либо достичь, либо вплотную приблизиться к целевым инфляционным уровням центробанков.

Старший советник Oxford Economics Майкл Сондерс полагает, что темпы роста потребительских цен в еврозоне в четвертом квартале 2024 года замедлятся до 1,3%, в Великобритании - до 2,7%, в США - до 2,2%. По его мнению, "общими факторами, снижающими инфляцию, являются цены на продукты питания и энергоресурсы внутри стран, общемировые цены на товары и денежно-кредитная политика". Но инфляция быстрее вернется к нормальному уровню в еврозоне, поскольку в Британии и Штатах "есть большое давление со стороны рынка труда, напряженность на котором ослабевает слишком постепенно", отметил Сондерс, который ранее входил в Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии.

Тем не менее, баланс на рынках труда во многих крупных экономиках мира начал восстанавливаться в текущем году. Это приводит к замедлению роста заработной платы, которая является ключевым фактором, влияющим на стоимость услуг.

"Цены на энергоносители снизились, и, учитывая снижение стоимости дизельного топлива, мы, вероятно, увидим, что это отразится на стоимости продуктов питания в ближайшие месяцы", - полагает руководитель отдела экономических исследований Renaissance Macro Research Нил Датта.

Европейский центральный банк, Банк Англии и Федеральная резервная система установили целевой показатель инфляции на уровне 2%. Инфляция в еврозоне достигала максимума в 10,6% в октябре 2022 года.

Ослабление инфляции вместе с замедлением роста или стагнацией экономик ведущих стран создает основу для снижения процентных ставок, полагают эксперты. Ранее в этом месяце Федрезерв дал понять, что понизит стоимость заимствований в 2024 году.

"Экономика чувствует себя достаточно хорошо. Финансовые условия смягчились. Доходы улучшились", - отмечает Датта. В этой ситуации ФРС, скорее всего, осуществит три-четыре снижения ставок на четверть пункта, прогнозирует он.