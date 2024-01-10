Инвесторы уже меньше ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2024 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Оптимизм инвесторов в отношении того, что ведущие центробанки мира будут активно снижать процентные ставки в этом году, ослабевает, пишет Financial Times.

Опубликованные в последнее время экономические данные и заявления представителей ЦБ остудили пыл рынка, который в конце прошлого года забежал слишком далеко вперед, отмечается в статье.

После декабрьского заседания Федеральной резервной системы "оценки снижения ставок зашли сильно вперед - намного опережая то, о чем говорил Федрезерв", отмечает руководитель макроэкономического отдела Lombard Odier Флориан Иелпо.

Теперь трейдеры на рынке свопов делают ставку на то, что ФРС в 2024 году уменьшит стоимость заимствований 5-6 раз, а не 6-7 раз, как ожидалось ранее. При этом они оценивают в 75% вероятность первого понижения ставок в марте, в то время как в конце прошлого года в этом была практически полная уверенность.

В конце 2023 года инвесторы повысили шансы на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики резко снизят ставки в 2024 году, что спровоцировало одно из самых масштабных ралли за последние несколько лет на мировом рынке облигаций. Этому способствовали новости о смягчении инфляции и свежие прогнозы руководителей ФРС, которые указали на вероятность понижения ставок на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Однако данные о занятости в США, вышедшие на прошлой неделе, ослабили аргументы в пользу того, что ФРС вскоре начнет опускать ставки. Кроме того, протокол последнего заседания американского ЦБ нарисовал более "ястребиную" картину, чем комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на пресс-конференции в декабре.

"Ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, выплаты заработной платы остаются значительными, инфляционное давление растет из-за напряженности на Ближнем Востоке", - отмечает Крейг Инчес из Royal London Asset Management, который считает маловероятным, что ФРС доведет число понижений ставки в текущем году до шести.

"Это настоящая головная боль для центральных банков, и поскольку вряд ли кто-то прогнозирует крупномасштабную глобальную рецессию, мне трудно представить, зачем понижать ставки так быстро", - добавил он.

В отношении действий Европейского центрального банка встал тот же вопрос после того, как инфляция в еврозоне ускорилась в декабре после шести месяцев ослабления. Кроме того, индекс деловой активности был пересмотрен в сторону повышения, что указывает на более сильную экономику, чем предполагалось ранее.

"Учитывая последние данные по индексу деловой активности и инфляции, я думаю, что ЕЦБ понизит ставку не раньше, чем на июньском заседании", - заявил главный экономист по Европе T Rowe Price Томаш Виладек.

Эксперты в среднем прогнозируют, что ЕЦБ опустит ставку на 1,46 процентного пункта в 2024 году, хотя менее месяца назад ожидалось уменьшения на 1,64 п.п. Ставки на то, что первое снижение произойдет в марте, опустились примерно до 50%.

Базовая ставка Банка Англии, которая сейчас находится на отметке 5,25% годовых, к концу текущего года уменьшится до 4%, полагают аналитики. В конце декабря прогноз составлял 3,5%.