В РФ обсуждают инвестпроект в сфере авиапрома с финансированием более 1 трлн руб.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ внес в правительство проект распоряжения, которым утверждаются инвестиции в расширение производства гражданской авиатехники, в том числе за счет средств Фонда национального состояния (ФНБ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Инвестпроект направлен на выполнение комплексной программы развития авиаотрасли РФ до 2030 года, пояснили в Минпромторге - "в обеспечение выхода на установленные проектные мощности по производству воздушных судов, а также их поставки российским лизинговым компаниям и эксплуатантам". Согласно действующей редакции комплексной программы, до 2030 года российский авиапром планирует произвести 1081 гражданский самолет, включая 270 МС-21, 142 SJ-100 и 115 Ту-214.

"Финансирование проекта планируется с использованием средств Фонда национального благосостояния, федерального бюджета и внебюджетных источников", - добавили в Минпромторге, не уточнив объемы выделяемых средств.

В рамках инвестпроекта планируются опытно-конструкторские работы по разработке и модернизации двигателей, приборов и агрегатов, импортозамещение иностранных материалов и электронной компонентной базы, техперевооружение и расширение мощностей авиазаводов, поддержание системы послепродажного обслуживания, уточнил источник "Интерфакса" в авиапроме. По его данным, проект подкреплен бизнес-планом "Ростеха", который предполагает производство до 2040 года более 1800 самолетов. Вся программа госкорпорации оценивается в более 1 трлн руб. (в ценах соответствующих лет), только из ФНБ планируется выделить около 284 млрд руб. - по уже стандартной для аналогичных инвестпроектов схеме облигационного займа под 1,5% годовых (в данном случае эмитентом выступит "Ростех", срок размещения - 15 лет). Остальное финансирование предполагается привлечь в банках, из федерального бюджета и собственных средств предприятий авиапрома.

Поставлять воздушные суда авиакомпаниям планируется не по коммерческой, а специальной, поддержанной госсубсидиями цене. Например, себестоимость МС-21 в 2024 году оценивается в 6,9 млрд руб., а так называемая директивная цена - в 3,1 млрд руб. (покрытие за счет субсидии - 55%), в случае с SJ-100 - 4,8 млрд руб. и 2,4 млрд руб. соответственно (51%), с Ту-214 - 5,4 млрд руб. и 3,1 млрд руб. (42%). При этом выделять субсидии на покрытие ценовой разницы планируется начать с 2025 года.

В рамках межведомственного согласования инвестпроект Минпромторга получил ряд замечаний от Минфина и Минэкономразвития, отметил собеседник агентства. Минэкономразвития, например, не устраивало, что в нем предусмотрен льготный период уплаты купонного дохода (в 2024-2025 годах), а у Минфина были вопросы к предлагаемой директивной цене Ил-114-300 (1,9 млрд руб. при себестоимости 2,5 млрд руб.). В Минпромторге "Интерфаксу" сообщили, что "все замечания по проекту распоряжения, поступившие от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, урегулированы".

Комментариями Минэкономразвития, Минфина и "Ростеха" агентство не располагает. Пресс-служба правительства сообщила накануне, что в 2024 году будут утверждены "паспорта крупных проектов технологического суверенитета, предполагающих развитие производства, основанного на собственных линиях разработки". Речь идет о "мегапроектах", которые касаются, в том числе, выпуска отечественных самолетов.

Предприятия российского авиапрома объединяет входящее в "Ростех" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).