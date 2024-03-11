Минтранс предложил выделить из ФНБ еще 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минтранс предложил правительству предоставить еще 295 млрд рублей из Фонда национального благосостояния в 2024 году на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Это предложение, по их данным, обсуждали на совещании у президента Владимира Путина 7 февраля. По информации близкого к правительству источника, обращение находится на рассмотрении и решение по нему пока не принято. По сведениям другого источника газеты в авиаотрасли, запрашиваемая сумма была рассчитана преимущественно исходя из потребностей "Аэрофлота".

В Минтрансе, Росавиации, Минфине и Минэкономики изданию не ответили, опрошенные авиакомпании не стали комментировать ситуацию.

В 2023 году из ФНБ было выделено почти 297 млрд рублей на страховое урегулирование по 162 самолетам, новым собственником которых стала подведомственная Росавиации "НЛК-Финанс". В результате иностранные лизингодатели прекратили свои требования к российской стороне как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. Средства из ФНБ выделялись НЛК под 1,5% на 15 лет.

Всего в парке группы "Аэрофлот" 349 самолетов, включая 78 SSJ-100 авиакомпании "Россия". Из 271 иностранного воздушного судна из бермудского реестра, согласно презентации "Аэрофлота", выведено 185 самолетов. По данным газеты, это 102 переоформленных в 2022-2023 годах самолета иностранных собственников и 83 - российских лизингодателей. Таким образом, потенциально группа может "дебермудизировать" и переоформить на российского лизингодателя еще 86 иностранных лайнеров.

Из прежнего транша ФНБ в размере 297 млрд рублей на сделки "Аэрофлота" по самолетам и авиационным двигателям, по данным источников газеты, было направлено по меньшей мере 250 млрд рублей. Перевозчик анонсировал, что также направил на эти сделки почти 15 млрд рублей чистой прибыли "Победы". Кроме "Аэрофлота" в 2023 году софинансирование сделок из ФНБ удалось реализовать S7 Airlines (45 самолетов) и "Уральским авиалиниям" (19). Сумма сделок S7 с учетом собственных средств (34 млрд рублей из чистой прибыли за 2022 год) составила 45-50 млрд рублей, из ФНБ было получено около 11-16 млрд рублей. "Уральские авиалинии" направили 13,5 млрд рублей своих средств, из ФНБ было получено 17-20 млрд рублей. "Аврора" переоформила с привлечением средств ФНБ пять Airbus A319, доплатив за них почти 2 млрд рублей чистой прибыли (еще три A319 "Авроры" принадлежат ГТЛК). Чартерная iFly запрашивала средства, но их не получила.

Всего с учетом самолетов, выкупленных из финансового лизинга, а также единичных сделок за счет собственных средств российские авиакомпании переоформили более 170 воздушных суден из примерно 400, принадлежавших иностранным лизингодателям.