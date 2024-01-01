Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Добыча вязкой и сверхвязкой нефти и ряда месторождений Роснефти и Башнефти переходят на НДД

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Добыча вязкой и сверхвязкой нефти с 1 января 2024 года переводится на налогообложение дохода на добавленный доход (НДД).

То есть участки, на которых не менее 70% добытой за год нефти имеет вязкость от 200 до 10 тыс. мПа*с, а также от 10 тыс. мПа*с и более (в пластовых условиях), включены в 3-ю группу НДД.

Основными недропользователями вязких нефтей в России являются "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", частично "Роснефть".

Третья группа НДД также расширяется за счет трех участков недр, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе: Петелинское и Фаинское нефтяные месторождения ("Роснефть"), а также Кирско-Коттынское нефтяное месторождение ("Башнефть"). В результате количество участков третьей группы (brownfields) НДД расширится с 69 до 72.

Роснефть Башнефть НДД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 декабря

Россия продлила запрет на экспорт риса на первое полугодие 2024 года

Россия продлила запрет на экспорт риса на первое полугодие 2024 года

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%

В РФ обсуждают инвестпроект в сфере авиапрома с финансированием более 1 трлн руб.

Кабмин РФ принял решение о беспошлинном импорте яиц в Россию до 30 июня 2024 г.

Кабмин РФ принял решение о беспошлинном импорте яиц в Россию до 30 июня 2024 г.

Сооснователь Fix Price Хачатрян продал свою долю в ритейлере партнеру по бизнесу

Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году с 2,1% до 1,2%

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%

Цены на нефть растут в пятницу, но завершают в минусе IV квартал и весь 2023 год

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });