Добыча вязкой и сверхвязкой нефти и ряда месторождений Роснефти и Башнефти переходят на НДД

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Добыча вязкой и сверхвязкой нефти с 1 января 2024 года переводится на налогообложение дохода на добавленный доход (НДД).

То есть участки, на которых не менее 70% добытой за год нефти имеет вязкость от 200 до 10 тыс. мПа*с, а также от 10 тыс. мПа*с и более (в пластовых условиях), включены в 3-ю группу НДД.

Основными недропользователями вязких нефтей в России являются "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", частично "Роснефть".

Третья группа НДД также расширяется за счет трех участков недр, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе: Петелинское и Фаинское нефтяные месторождения ("Роснефть"), а также Кирско-Коттынское нефтяное месторождение ("Башнефть"). В результате количество участков третьей группы (brownfields) НДД расширится с 69 до 72.