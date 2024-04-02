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Новак ждет, что перевод вязкой нефти в НДД обеспечит добычу до 50 млн т к 2035 году

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Перевод добычи вязкой и сверхвязкой нефти в режим налогообложения НДД (налог на добавленный доход) обеспечит добычу до 50 млн т нефти к 2035 году, написал вице-премьер Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика".

Он напомнил, что этот режим был введен в 2018 году и уже позволил "стабилизировать добычу нефти на месторождениях с высокой степенью выработанности".

"С 2019 года доля добычи на НДД выросла с 9% до 52% или около 250 млн т от совокупной добычи нефти в России. Перевод в 3-ю группу НДД месторождений с добычей вязкой и сверхвязкой нефти дополнительно обеспечит до 50 млн т к 2035 году", - сообщил вице-премьер. Вязкую нефть можно разрабатывать в режиме НДД с января 2024 года.

Новак напомнил также, что объем инвестиций в нефтедобычу в России в 2023 году составил 2,7 трлн рублей по сравнению с 1,1 трлн руб. в 2010 году и 2,2 трлн рублей в 2020 году.

По его словам, импортозависимость отрасли снизилась с 67% в 2014 году до 38%. "Освоено производство по 140 ключевым позициям, в том числе это разработка оборудования для гидроразрыва пласта и роторно-управляемых систем, разработка опытных образцов оборудования для подводной добычи", - подчеркнул Новак.

Александр Новак НДД
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