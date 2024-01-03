Правительство перенесло отборы мощности в энергетике

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Конкурентный отбор мощности в электроэнергетике пройдет до 1 августа 2024 года. Это следует из соответствующих изменений в правила оптового рынка, утвержденных правительством и размещенных на официальном интернет-портале правовой информации.

"До 1 августа 2024 г. проводится долгосрочный конкурентный отбор мощности с периодом поставки мощности по итогам такого отбора с 1 января 2027 г.", - говорится в постановлении.

Согласно прежде действующим правилам, отбор должен был пройти до 15 февраля.

Прием заявок на отбор проектов модернизации на 2028 год, в свою очередь, должен пройти до 1 ноября. Прежде предполагалось, что этот отбор состоится до 1 апреля.

Ранее в декабре замминистра энергетики Павел Сниккарс говорил, что ведомство получило обращение энергокомпаний с просьбой об очередном переносе отбора 2024 г. на осень.

Перенос сроков КОМ и КОММод нужен в целях учета всех принятых решений и документов стратегического планирования, а также появления большей определенности по производственным возможностям предприятий энергомашиностроения, объясняло ранее Минэнерго необходимость переноса.

Генерирующие компании уже тогда планировали обращение об очередном переносе сроков отбора - на осень 2024 г.

О соответствующем предложении сообщалось в презентации главы набсовета "Совета производителей энергии" Александры Паниной на конференции производителей энергии, где она упоминала о технических сложностях в отношении ряда иностранного оборудования и предлагала сдвинуть на фоне этого отбор. "Сейчас есть это сложное оборудование, по которому еще не найдены запчасти, и ты не уверен, что сможешь эксплуатировать его в 2028 г. Чем "правее" (по срокам - ИФ) мы проведем КОМ, тем понятнее, заявлять нам это оборудование или нет", - объясняла Панина необходимость дальнейшего сдвига отбора.

Конкурентный отбор мощности (КОМ) и проектов модернизации тепловых мощностей (КОММод) в 2023 г. не проводился.