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Глава Минэнерго предложил продлить модернизацию электроэнергетики на десять лет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Программу модернизации в российской электроэнергетике нужно продлять на десять лет, сообщил на пресс-конференции министр энергетики Николай Шульгинов.

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"Точно нужно ее продлевать. До конца года мы такое решение примем. А срок примерно, я думаю, лет 10 нужно, это большие объемы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что штрафы для отказных проектов "будут".

"Проблема непростая, нужно договариваться с потребителями. Потребители, конечно, категорически против отказа. Но если отказываться, то, скорее всего, со штрафом 45-30% в зависимости от разных проектов. Потому что так нельзя, это жесткие правила", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго рассматривает обращения от энергокомпаний о потенциальном отказе от 17 уже отобранных проектов модернизации общей мощностью 2130 МВт.

Как сообщал директор департамента Минэнерго Андрей Максимов, основные причины отказов - непоставки оборудования и рост его стоимости.

Обсуждается вопрос применения штрафов за отказы, говорил он.

Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 году. По ее условиям в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии, что обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых. Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

"Системный оператор" еще в 2022 году ожидал переносы сроков ввода проектов модернизации ТЭС на фоне проблем с оборудованием. Весной 2023 года "Системный оператор" оценивал в 12,3 ГВт общую мощность проектов модернизации, перенесенных в пределах одного года. Больше чем на год были перенесены шесть проектов мощностью почти 2 ГВт.

В 2022 году ассоциация "Совет рынка" уже принимала ряд изменений в нормативные документы, направленные на поддержку компаний электроэнергетики, в их числе перенос ввода проектов без штрафов на год. Предполагалось, что эта мера будет временной.

Минэнерго Николай Шульгинов Андрей Максимов Системный оператор Совет рынка
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