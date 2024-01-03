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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Ряд активов нефтехолдинга "Русь-Ойл" перешли под контроль государства

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ряд нефтяных компаний, входящих в структуру холдинга "Русь-Ойл", перешли под контроль РФ в лице Росимущества. Соответствующие записи сделаны в ЕГРЮЛ 27 декабря.

Крупнейший актив, ставший государственной собственностью, – ООО "Компания Полярное сияние". Эта НК контролирует лицензии на добычу углеводородного сырья (УВС) в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) и связана с "Русь-Ойлом" с 2015 года. При этом компания создана еще в 1992 году на паритетных началах "Архангельскгеологией" и американской ConocoPhillips. Позднее архангельское предприятие в структуре собственников сменила "Роснефть". В 2015 году оба собственника вышли из проекта, продав свои доли структурам холдинга "Русь-Ойл". По информации СМИ, сумма сделок могла составить около $100 млн.

Кроме того, под контроль государства перешли ООО "Майорское" (владеет лицензией на добычу УВС в пределах Майорской площади), его материнское ООО "Компания "Газ и нефть", а также ООО "Ай-Курусский", ООО "Хортица", ООО "Восточно-Таловый".

Как сообщалось, в мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Алексею Хотину по делу об уклонении от уплаты налогов, постановил взыскать с бизнесмена 192 млрд рублей в пользу государства. Суд также решил обратить в доход государства 100% акций нефтяного холдинга "Русь-Ойл", а также доли компаний, входящих в его структуру.

Еще одним ответчиком по данному делу проходил бизнесмен Александр Клячин. Ряд его активов также обращены в собственность государства, в частности ООО "Вектор Селигер" и ООО "Эрув".

Группа "Русь-Ойл" основана в 2013 году структурами Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре и Оренбургской области. Она объединяла такие компании, как "Дулисьма", "Хортица", "Иреляхское", "Каюм-нефть", "Полярное сияние" и другие.

Росимущество Русь-Ойл Компания Полярное сияние
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