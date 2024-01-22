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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Управление переданными РФ активами "Русь-Ойла" перешло новой структуре Росимущества

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Росимущество в январе учредило новую дочернюю структуру - АО "Управляющая компания", следует из данных ЕГРЮЛ. Этой компании перешли функции управляющей организации целого ряда юрлиц, переданных государству в рамках судебного процесса по иску Генпрокуратуры к "Русь-Ойлу" и бизнесменам Алексею Хотину и Александру Клячину.

В частности, под управлением АО "УК" теперь находится ООО "Компания Полярное сияние" (держатель лицензий на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе, компания была связана с "Русь-Ойлом" Хотина), ООО "Ай-Курусский", ООО "Восточно-Таловый".

Также новое АО стало управляющей организацией нескольких компаний, ранее подконтрольных Клячину - ООО "Вектор-Селигер", ООО "Эрув", ООО "Льва Толстого, д.14", АО "Юнити Холдинг" (это АО, в свою очередь, владеет гостиничными активами - МКООО "Азимут Групп", ООО "Азимут Девелопмент", ООО "Капитал Хотелс Рус").

Само АО "Управляющая компания" находится под управлением другой госструктуры - АО "Урал" (бывшее ФГУП "Урал").

Как сообщалось, в мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Алексею Хотину по делу об уклонении от уплаты налогов, постановил взыскать с бизнесмена 192 млрд рублей в пользу государства. Суд также решил обратить в доход государства 100% акций нефтяного холдинга "Русь-Ойл" и доли компаний, входящих в его структуру. Еще одним ответчиком по данному делу проходил Клячин.

Росимущество Русь-Ойл Александр Клячин Алексей Хотин
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