Оценка ущерба Shell "Сахалину-2" будет учитывать отказ от поставок российского газа

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Аудит, который власти РФ проводят в отношении Shell в связи с ее выходом из проекта "Сахалин-2", будет предусматривать не только финансовые, экологические и технологические нарушения, но и ущерб, нанесенный "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского газа.

Соответствующий указ N2 подписал президент РФ Владимир Путин 3 января. Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в указ от 30 июня 2022 г. N416 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Власти РФ планировали провести аудит "Сахалина-2", чтобы компенсировать ущерб от действий Shell проекту за счет выручки от продаж и невостребованной им доли в проекте. Согласно поправкам, правительство РФ теперь, помимо финансового, экологического и технологического аудитов, проведет в отношении определенных акционеров проекта "Сахалин-2" аудит задолженности в рамках неисполненных контрактных обязательств, предусмотренных указом N172 от 31 марта 2022 года, по итогам которого будет определен размер задолженности перед российскими поставщиками газа. Мартовский указ ввел обязательную конвертацию оплаты поставок российского газа в недружественные страны в рубли.

В частности, в июне 2022 года "Газпром" сообщал, что полностью прекратил поставку газа Shell в связи с ее отказом перейти на оплату в рублях. Контракт между "Газпром экспортом" и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд куб. м газа в год.

Как сообщалось, в августе 2022 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия".

Согласно указу, компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" должна получить долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% оставались на балансе самого ООО "Сахалинская энергия" до востребования иностранными акционерами. Заявки на получение пакетов, аналогичных долям в Sakhalin Energy, направили японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%), они были одобрены правительством РФ.

В свою очередь Shell проинформировала российские власти и других акционеров Sakhalin Energy, что не будет входить в состав совладельцев российского оператора проекта. Невостребованная доля (27,5%) была оценена в 94,8 млрд рублей. Правительство РФ одобрило сделку по продаже данной доли компании, входящей в "НОВАТЭК".

Также новый указ снимает стандартное годовое ограничение на владение обществом с ограниченной ответственностью своими же долями. По закону об ООО "казначейская" доля должна быть распределена между другими участниками или продана одному из них или третьему лицу в течение года.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.