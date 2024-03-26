"Сахалинская энергия" получила нового совладельца

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Оператор СРП-проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" получил нового совладельца. Это произошло вскоре после одобрения правительством приобретения невостребованной 27,5-процентной доли Shell компанией группы "Газпром" - ООО "Сахалинский проект".

Как сообщается в ЕГРЮЛ, новая запись в составе участников ООО появилась 26 марта. Доступ к более подробным сведениям об участниках ООО ограничен.

Компания "Сахалинский проект" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Единственный учредитель - ООО "Газпром Сахалин холдинг".

23 марта правительство утвердило покупателем доли "Сахалинский проект". Новое решение отменило предыдущее, "утвердить покупателем дочернюю компанию "НОВАТЭКа" - ООО "НОВАТЭК Московская область". Цена продажи актива остается прежней - 94,8 млрд рублей.

В 2022 году по указу президента России Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов заменен на российское ООО.

По условиям создания нового ООО, при учреждении компании "Газпром Сахалин холдинг" была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, нанесенного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2023 года компания произвела более 10 млн т СПГ.